La Rioja intima a deudores de planes de vivienda y advierte sobre posibles acciones judiciales

Ante el creciente nivel de morosidad en el pago de cuotas de viviendas adjudicadas, la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo de La Rioja, inició un proceso de intimaciones extrajudiciales a los adjudicatarios con deudas.

Desde el organismo informaron que, en aquellos casos en los que la mora persista pese a las notificaciones, las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía de Estado, con el objetivo de avanzar en el cobro judicial de la deuda y/o el recupero de la unidad habitacional.

En ese marco, el secretario de Vivienda, Diego Rivero, explicó que “la provincia realiza un gran esfuerzo financiero con fondos propios para continuar con la construcción de unidades habitacionales, por lo que es fundamental que quienes ya recibieron su vivienda cumplan con el pago de las cuotas. Esto permite que más familias puedan concretar el sueño de la casa propia”.

El funcionario destacó además que, durante la gestión del gobernador Ricardo Quintela y del ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, se entregaron más de seis mil soluciones habitacionales, entre viviendas, lotes con servicios y módulos habitacionales, entre otras líneas de acción. “Es el gobierno que más viviendas construyó en la historia de la provincia”, subrayó Rivero.

Asimismo, señaló que el Gobierno nacional eliminó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y dejó de ejecutar programas habitacionales. “Hoy todo queda librado a las posibilidades que ofrezca el mercado financiero, al que la gran mayoría de los riojanos no puede acceder. Por eso es fundamental que los adjudicatarios paguen sus cuotas para que podamos sostener y continuar estas políticas públicas”, sostuvo.

Regularización de deudas

Finalmente, desde el organismo se invitó a todos los adjudicatarios de la provincia que registren deudas a regularizar su situación para evitar instancias judiciales.

Quienes presenten morosidad pueden acercarse al Departamento de Gestión Financiera de la Administración Provincial de Vivienda, ubicado en el Centro Administrativo Provincial, en el horario de 8 a 13 horas, donde recibirán asesoramiento para normalizar su situación.

Más sobre: La Rioja.



