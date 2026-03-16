La Rioja: contratados del estado provincial deben realizar la actualización obligatoria de datos personales

El Gobierno Riojano dispuso la actualización obligatoria de datos de las personas vinculadas al Estado provincial mediante Contratos de Locación de Servicios , en el marco del Decreto N° 178/2026.

La medida alcanza a quienes desarrollan tareas en las distintas áreas que integran la Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, y tiene como objetivo contar con información actualizada, completa y sistematizada sobre el universo de personas contratadas.

El proceso será coordinado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas , a través de la Subsecretaría de Gestión del Capital Humano , organismo responsable de implementar las acciones necesarias para la actualización de los registros.

La actualización de los datos deberá realizarse de manera digital a través de la plataforma web: contratados.larioja.gob.ar

En el sistema, cada persona contratada deberá completar información vinculada a:

Formación profesional

Capacitaciones realizadas

Habilidades adquiridas

Relaciones laborales

Resultados o aportes de las tareas que desarrolla en la Administración Pública Provincial

La información declarada tendrá carácter de Declaración Jurada.

Además, deberá adjuntarse documentación digitalizada que acredite los datos consignados, entre ellos:

DNI (frente y dorso)

Certificado de domicilio

Certificado de título secundario o profesional

Los archivos podrán cargarse en formato JPG o PDF, recomendándose utilizar dispositivos móviles con cámara para realizar las capturas correspondientes. La documentación deberá ser legible y completa.

El plazo para realizar la actualización vence el 30 de abril de 2026.

Desde el Gobierno provincial se informó que el cumplimiento del trámite es obligatorio , y que la falta de actualización de los datos dentro del plazo establecido podrá derivar en la suspensión de la contratación y su posterior revisión administrativa.

En este marco, se solicitó a los Directores y Directoras de Administración de cada organismo difundir la información entre las personas contratadas que dependen de sus respectivas áreas, a fin de garantizar el cumplimiento del procedimiento.

La iniciativa forma parte de un proceso de ordenamiento, actualización y fortalecimiento de la gestión del capital humano del Estado provincial, permitiendo contar con información actualizada sobre las capacidades, formación y funciones de las personas que prestan servicios en el ámbito público.

Más sobre: La Rioja.



