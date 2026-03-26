El IPS avanza en la normalización de prestaciones de salud y el seguimiento de convenios profesionales

Garantizar la prestación de los servicios de salud, establecer un control estricto sobre los cobros indebidos y asegurar una mejora en la cobertura sanitaria en el interior de la provincia, fueron las principales definiciones transmitidas al Senado provincial por la nueva conducción del Instituto Provincial de Salud (IPS)de Salta, durante un encuentro ampliado de la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social.

Participaron de la reunión el presidente del cuerpo, vicegobernador Antonio Marocco; junto a los senadores, Manuel Pailler, Jorge Soto, Alejandra Navarro, Gonzalo Caro Dávalos, Dani Nolasco, Luciano Elvira, Walter Cruz, Esteban D’Andrea, Diego Cari, Carlos Guitian, Gonzalo Guaymas y Manrique Burgos. Por el IPS asistió el presidente del Directorio, Martín Baccaro.

En ese marco, el funcionario expuso que la prioridad de la gestión actual es sostener el diálogo constante con los colegios profesionales para evitar cualquier interrupción en las prestaciones. Asimismo, se planteó la necesidad de administrar eficientemente los recursos ante una demanda creciente, orientando cada medida administrativa a optimizar la respuesta hacia el afiliado.

Baccaro confirmó que, tras su llegada a la presidencia, se iniciaron rondas de diálogo con sectores profesionales como odontólogos, anestesiólogos y entidades médicas para resolver conflictos prestacionales.

Subrayó la importancia de federalizar la gestión, indicando que la institución busca recuperar su rol referencial mediante el intercambio de experiencias con otras provincias.

Baccaro reiteró que, a la fecha, no existen notificaciones de cortes de servicios y explicó que, si bien la situación financiera torna dificultosa la mejora de aranceles, se trabaja en soluciones para corregir el problema de los cobros indebidos. “Los recursos son escasos y la demanda es grande; debemos entender que es época de sacrificios, pero vamos a mejorar las cosas para los afiliados”, remarcó.

Por su parte, los legisladores transmitieron las inquietudes de los afiliados en sus respectivos departamentos respecto al funcionamiento diario de la obra social en cada localidad. Sobre este punto, el senador Guaymas destacó que el IPS es la obra social solidaria más grande de la provincia y valoró que el déficit económico se encuentra en disminución. Señaló que, si bien persiste un gasto significativo en áreas como farmacia, las dificultades se van resolviendo paulatinamente para priorizar la respuesta a los afiliados.

Al finalizar el encuentro, el senador Pailler, en su carácter de presidente de la Comisión de Salud, destacó la experiencia de Baccaro. “Vemos que tiene un conocimiento profundo de la problemática de la obra social, así como de las vías para alcanzar las soluciones que esperan los afiliados y esperamos sostener este diálogo constante para dar respuesta a las dudas que plantean los senadores de cada departamento”, concluyó.

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