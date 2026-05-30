Cachi, Tafí del Valle y Villa Sanagasta competirán por ser el mejor pueblo turístico del mundo

Durante la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo, realizada en la ciudad de Mendoza; el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, DanielScioli, anunció que Argentina será anfitriona de la ceremonia mundial de la premiación de los Best Tourism Villages de ONU Turismo en el mes de diciembre. La postulación se realizó en la Reunión de Ministros de Turismo del Mercosur, realizada en Paraguay: "Tenemos el gran objetivo de que el Programa, que moviliza 600 pueblos del mundo en la final, se haga en nuestro país”.

Por otra parte, durante la Asamblea se presentaron los ocho candidatos argentinos para la edición 2026 de Best Tourism Villages (mejores pueblos turísticos), el programa de ONU Turismo que reconoce a los mejores destinos rurales del mundo.

Luego de la evaluación, realizada por los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, fueron seleccionados ocho destinos sobre un total de 56 postulaciones de 19 provincias. Se trata de Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (provincia de Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

Cachi - Salta

El destino salteño fue seleccionado por su compromiso con la sostenibilidad, la preservación cultural y el desarrollo comunitario. Ubicado a 162 kilómetros de la capital salteña y a 2210 metros sobre el nivel del mar, este poblado histórico rodeado de picos nevados y cardonales cautiva por su arquitectura colonial y su cultura viva. Sus calles adoquinadas, casas de adobe y un casco urbano celosamente conservado mantienen intacto su sello de autenticidad. Asimismo, el destino se destaca por una comunidad activa que resguarda sus celebraciones, gastronomía y producciones ancestrales, como sus reconocidos vinos de altura, ofreciendo una experiencia de inmersión basada en el respeto por el entorno. Al respecto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, expresó: "Esta distinción refleja el enorme trabajo territorial que venimos haciendo junto a los municipios para poner en valor la identidad de nuestras comunidades, bajo un modelo sustentable que hoy se proyecta como referencia ante el mundo".

Tafí del Valle - Tucumán

Por primera vez una localidad de la provincia de Tucumán alcanza esta selecta postulación internacional. El presidente y la vice del Ente de Turismo tucumano, Domingo Amaya e Inés Frías Silva, celebraron este hito internacional que consolida el fuerte compromiso federal de la gestión de Ejecutivo Provincial para llevar la identidad y los atractivos de nuestro interior a las vidrieras más exigentes del planeta. Amaya señaló que la postulación puso en valor las bellezas naturales, las tradiciones, la cultura, la gastronomía y, especialmente, la hospitalidad de los habitantes de Tafí del Valle. “Mostramos la realidad de nuestro pueblo, la calidad de sus servicios turísticos, su infraestructura hotelera, sus cabañas, sus restaurantes y el compromiso de su gente. Haber quedado entre los ocho seleccionados nos llena de orgullo y también de responsabilidad”, afirmó.

Villa Sanagasta - La Rioja

La propuesta riojana logró destacarse especialmente por su patrimonio paleontológico y científico. El Parque Geológico y el hallazgo de nidos de dinosaurios —considerados uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes del país— representan uno de los principales atractivos educativos y turísticos del lugar. Esta riqueza se complementa con su tradición vitivinícola, la profunda devoción a la Virgen India, sus prácticas artesanales y la calidez de su comunidad. A ello se suma la identidad festiva del departamento, reflejada en celebraciones emblemáticas como el Festival Chayero Sanagasta, que conforman una experiencia auténtica, cultural y diferencial. El secretario de Turismo de la provincia, José Rosa, destacó la importancia de este reconocimiento para el crecimiento del turismo riojano: “Estamos más que felices porque, por segundo año consecutivo, La Rioja vuelve a estar entre los mejores destinos rurales de la Argentina. Que nuevamente uno de nuestros pueblos haya sido elegido para representar al país en una instancia internacional como Best Tourism Villages demuestra el enorme potencial turístico, cultural y patrimonial que tiene nuestra provincia y el gran trabajo que venimos realizando junto a cada comunidad. Ser parte de este programa permite además mostrar al mundo nuestra riqueza cultural, natural y patrimonial, generando oportunidades de desarrollo para las comunidades locales y fortaleciendo las economías regionales”, expresó.

Más sobre: Cachi.



