En tres procedimientos incautan 4 kilos de marihuana, 47 kilos de cocaína y 690 kilos de hojas de coca

En el primer procedimiento, gendarmes del Escuadrón 20 “Orán” se encontraban realizando registros de documentos a las personas que circulaban por el sector denominado “Gomones”, momentos que divisaron a un hombre que transportaba sobre su espalda una bolsa de lona de grandes dimensiones, la cual acondicionaba mercadería de diferentes rubros.

Tras realizar la apertura del bulto y descubrieron la existencia de un horno eléctrico, un neumático como así también juguetes. Al inspeccionar minuciosamente el interior del electrodoméstico, los uniformados sacaron cuatro paquetes que contenían una sustancia vegetal. Una vez realizada la prueba orientativa de campo Narcotest sobre la sustancia, la misma arrojó resultado positivo para cannabis sativa con un peso total de 4 kilos 225 gramos.

Finalmente, la Fiscalía Descentralizada de Orán orientó el decomiso de la droga y demás elementos. Asimismo, el involucrado de nacionalidad boliviana quedó detenido y fue trasladado hacia la Unidad, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

En un segundo procedimiento; gendarmes de la Sección “28 de Julio” del Escuadrón 20 “Orán”, desplegados sobre el kilómetro 46 de la Ruta Nacional N° 50, detuvieron la marcha de una camioneta que transportaba un juego de living y que estaba ocupada por un hombre.

Los funcionarios procedieron a realizar el registro de la documentación, sometiendo los objetos al escáner fijo del Puesto del Control de la Fuerza, el cual arrojó imágenes similares a los paquetes utilizados para el tráfico de estupefacientes. Tras efectuar una inspección exhaustiva y rompiendo el tapizado del cuerpo de los sillones, del interior sacaron 46 ladrillos que contenían una sustancia blancuzca.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron la existencia de 47 kilos 765 gramos de cocaína.

Ante los resultados positivos, los efectivos detuvieron al involucrado como así también incautaron la droga y el rodado.

En el último de los procedimientos, efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” notaron que el conductor de una camioneta aceleró su marcha cuando se percató de la existencia del dispositivo de la Patrulla “Trancas” de Gendarmería Nacional, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 311.

Inmediatamente, los gendarmes iniciaron un seguimiento y a unos kilómetros divisaron que el chofer perdió el control y volcó el rodado sobre la ruta.

Ante este hecho, los funcionarios procedieron a aprehender a los ocupantes de la camioneta, dos hombres mayores de edad, y descubrieron que se transportaba sobre el asiento trasero y dentro de la caja bultos que contenían un total de 690 kilos de hojas de coca en estado natural.

Además se constató que la camioneta tenía pedido de secuestro activo en la provincia de Buenos Aires.

Intervino el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que dispuso el decomiso de la mercadería de origen extranjero y del rodado como así también la detención de los ciudadanos, en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” y Ley 11.179 del Código Penal Argentino.

