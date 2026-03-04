Abierta la convocatoria para acceder a la Beca Estudiantil “Profesor Daniel Córdoba”

La convocatoria para postulantes a las becas “Profesor Daniel Córdoba” 2026 estará abierta hasta el próximo 16 de marzo. El incentivo es otorgado anualmente por el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta y está destinado a los estudiantes de nivel superior de carreras afines a las ciencias exactas, ciencias naturales, tecnología, ingeniería, matemática y física.

Quienes deseen acceder al beneficio deberán presentar la documentación requerida en la oficina de Atención al Vecino del edificio legislativo, ubicada en avenida República del Líbano N.º 990, Salta Capital, en el horario de 8 a 18 hs.

Los estudiantes de nivel superior interesados deberán presentar la siguiente documentación:

una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, solicitando el beneficio;

fotocopia del Documento Nacional de Identidad;

ser salteño o en su defecto, tener antigüedad mínima de dos años de residencia en la ciudad de Salta, acreditada con la presentación de un certificado de residencia;

constancia de alumno regular;

certificar la participación en olimpiadas de ciencias afines a nivel provincial o nacional;

no tener relación de consanguinidad en primer grado con los concejales en función, titular del Departamento Ejecutivo Municipal y funcionarios municipales;

carta de recomendación (opcional);

y una declaración jurada de becas.

Cabe señalar que la Beca Estudiantil “Profesor Daniel Córdoba” fue instituida mediante Resolución N.º 767/22. La misma establece que se otorgarán quince becas anuales equivalentes a mil quinientas Unidades Tributarias (1500 U.T.) cada beca, la que se abonará con el monto fijado de la Unidad Tributaria al momento de la selección de los beneficiarios, en dos pagos de setecientos cincuenta (750 U.T) en los meses de junio y octubre del año de su elección, otorgada por única vez, sin posibilidad de renovación.

Más sobre: Salta.



