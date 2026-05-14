La Rioja entregó boletos universitarios gratuitos y ratificó su apoyo a la educación pública

El gobernador riojano, Ricardo Quintela, encabezó este miércoles la entrega de 3.000 tarjetas del Boleto Universitario Gratuito (BUG) destinadas a estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja, en un acto realizado en el Salón Académico del Colegio Preuniversitario San Martín de la capital.

Durante la actividad, el mandatario provincial remarcó que el objetivo de esta política pública es garantizar igualdad de oportunidades y eliminar las dificultades económicas que muchas veces condicionan la continuidad de los estudios.

“Lo que hacemos es tratar de sacar cualquier obstáculo que impida que muchos de nuestros chicos puedan estudiar. Queremos que puedan acceder a un servicio educativo sin dificultades para alcanzar sus objetivos y sus sueños”, expresó Quintela.

Asimismo, destacó que el beneficio alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos y sostuvo que la educación constituye una herramienta central para el desarrollo personal y colectivo.

“Estudien, capacítense y agradezcan todos los días a sus padres y familiares. Recibirse no solo garantiza la sustentabilidad de sus vidas, sino que también representa un aporte necesario para construir entre todos la provincia y el país que merecemos”, afirmó.

El Gobernador también valoró el esfuerzo de las familias riojanas para acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes y ratificó la decisión del Gobierno provincial de continuar implementando políticas que fortalezcan el acceso a la educación pública.

Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, Natalia Álbares Gómez, destacó la importancia de la medida y señaló: “Esto no es solo un boleto. Es una madre, un padre, una abuela, son ustedes queriendo crecer y construir un futuro mejor”.

En representación de los estudiantes, Brisa, una de las beneficiarias del BUG, resaltó el impacto económico positivo del programa y aseguró que contar con el beneficio facilita el traslado diario hacia la universidad. “Hoy pagar el boleto representa un sacrificio muy grande y esta oportunidad significa muchísimo para nosotros”, expresó.

La estudiante también remarcó que muchos jóvenes de otras provincias no cuentan con este tipo de acompañamiento estatal y valoró la posibilidad de acceder a una política pública que favorece la continuidad educativa.

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