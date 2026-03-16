El salteño Alfredo Lasterd brilló en la Micro Max del Evento RMC y remontó hasta el P6 en la Final

El Evento #2 del Trofeo de Verano de RMC Buenos Aires se disputó el pasado fin de semana en el kartódromo “Ramiro Tot” de Baradero, donde Alfredo Lestard compitió dentro de la clase Micro Max. El joven piloto de Salta Capital volvió a mostrarse firme en la divisional formativa, manteniéndose en la disputa de los puestos de adelante y ratificando la evolución en ritmo y rendimiento respecto de sus presentaciones de la temporada pasada.

La actividad del sábado comenzó con la clasificación, donde Lestard marcó el 6° tiempo. Luego afrontó las dos mangas iniciales del evento. En la primera finalizó en el P9, mientras que en la segunda logró mejorar su desempeño para completar la competencia en el P6, manteniéndose dentro del grupo que disputaba las posiciones principales.

Al concluir la jornada sabatina, el joven piloto salteño analizó lo ocurrido en pista: “Comenzamos el fin de semana girando bastante lento. En la última tanda del viernes pudimos encontrarnos con el circuito y lograr un buen tiempo. El sábado fuimos rápidos y giramos cerca de la punta. Comparado al año pasado, pegamos un gran salto. Tenemos que seguir trabajando, necesitamos mantener las posiciones”.

El domingo se disputaron las instancias finales del evento. En la tercera manga un toque lo relegó hasta el P17 en el clasificador, resultado que condicionó su ubicación de largada para la carrera decisiva. En la Final logró recuperarse con una buena remontada para completar la competencia en el P6, avanzando y cerrando el fin de semana nuevamente dentro del grupo de punta.

Tras la carrera, Lestard compartió su balance de la jornada: “Largamos 10° la final porque nos tiraron afuera en la última manga. Eso nos privó de conseguir el resultado que queríamos. En la final logramos avanzar 3 lugares. Vamos a seguir trabajando para la próxima fecha. Tenemos que ganar más experiencia en el circuito para mejorar los tiempos”.

Antes de despedirse del circuito de Baradero, el piloto salteño dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes lo acompañan en su campaña deportiva: “Quiero agradecer a mi familia que siempre me da su apoyo, a mi equipo Calkev, a Juan Manuel Quevedo, a Martín Amestoy, a Stefan Crotto, a Federico Sfreddo de Suyser Racing, y a los sponsors: La Rotonda Mayorista, Doña Bertina, Letoc Desarrollos y Yari Snacks”.

Luego de esta competencia en el trazado bonaerense, Alfredo Lestard se ubica en el P7 del campeonato de la clase Micro Max con 81 puntos acumulados. La próxima competencia de RMC Buenos Aires será el fin de semana del 4 y 5 de abril cuando se dispute el Evento #3 del Trofeo de Verano en el kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, en CABA.

fuente: E-Kart

*foto ©LucasGarcía

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