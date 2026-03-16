Aguas Blancas: una pareja intentó sacar del país más de 200 mil dólares

A instancia de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal Marcos Romero, el juez federal de revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas —de la Sala I de Revisión—, condenó a 4 años de prisión a pareja que en octubre pasado fue detenida en la localidad salteña de Aguas Blancas cuando intentaba cruzar a Bolivia por un paso clandestino, con más de 200 mil dólares ocultos en fajas adosadas a sus cuerpos.

Los condenados son Gonzalo Aruquipa Huanca y a su pareja Santusa Isabel Revollo Nogales, quienes fueron considerados coautores del delito de contrabando de exportación de divisas agravado por el monto, en grado de tentativa.

La sentencia fue dictada el 10 de marzo pasado, en el marco de un acuerdo pleno presentado en audiencia por el fiscal Romero. Además de la pena, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, el magistrado también ordenó el decomiso de los 214 mil dólares secuestrados a los acusados.

El magistrado dispuso que la pena sea de cumplimiento efectivo para Huanca, mientras que para Revollo Nogales ordenó arresto domiciliario, en atención a que tiene hijos menores de edad a su cargo.

Interceptados en un paso ilegal

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 8 de octubre del año pasado cuando personal del Móvil 3 de Gendarmería Nacional observó a la pareja caminar por el paso ilegal conocido como “Los Gomones” del río Bermejo, en la zona de Aguas Blancas, en el norte salteño, con intenciones de egresar del país y cruzar hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.

En esas circunstancias, los gendarmes decidieron interceptarlos para un control y, durante la identificación, advirtieron bultos pronunciados a la altura del abdomen del hombre y la mujer. Al revisarlos descubrieron que llevaban fajas con bolsillos ocultos adosadas al estómago, en cuyo interior transportaban 214 mil dólares.

Investigación patrimonial

En el procedimiento, Huanca reconoció que el dinero era suyo y sostuvo que se dirigían a la ciudad boliviana de Bermejo para comprar prendas de vestir y venderlas en Argentina.

Sin embargo, sus declaraciones generaron dudas en los investigadores, ya que manifestó que era la primera vez que realizaban ese tipo de viaje pese a afirmar que trabajaban en ese rubro desde hacía más de 13 años. Luego, durante la audiencia de formalización de la investigación, explicó que poseía un taller textil y que los fondos provenían de sus “ahorros” de “más de diez años” y que no tenían “ninguna mala procedencia”.

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