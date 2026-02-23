La Rioja otorgará un aumento salarial a empleados públicos con los haberes del mes de febrero

El Gobierno Riojano anunció otorgará un incremento salarial a los trabajadores de la Administración Pública Provincial que tendrá impacto con los sueldos percibidos en el mes de marzo. La medida alcanzará al conjunto de los agentes públicos provinciales y municipales, con mejoras que promedian entre 11 % y 14 %, combinando aumentos al salario básico y sumas fijas remunerativas y no remunerativas. El incremento implicará mejoras de bolsillo que parten desde 75.000 pesos y superan los 100.000 pesos en áreas críticas, según estructura salarial y antigüedad.

La política salarial demandará una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos, constituyendo uno de los mayores esfuerzos financieros del Estado provincial en materia de recomposición de ingresos, en consonancia con el proceso de racionalización del gasto público impulsado por la Provincia, que incluyó la reestructuración de la planta ejecutiva —con el achique de ministerios y secretarías—, la implementación de controles más estrictos sobre viáticos y viajes oficiales y el refuerzo del seguimiento cotidiano de la gestión administrativa.

El incremento dispuesto por el Gobierno provincial implicará mejoras en el bolsillo de los trabajadores estatales con un piso de 75.000 pesos.

En el sector Seguridad, el aumento será del 12 % al salario básico, con una mejora aproximada de 107.000 pesos de bolsillo para un agente recién iniciado.

En Educación, el incremento incluirá un 4 % al salario básico, más 70.000 pesos remunerativos no bonificables y un incremento del piso salarial de 75.000 mil pesos, y 30.000 pesos para IPE, lo que representará aproximadamente 105.000 pesos de bolsillo para docentes frente al aula por cargo, y 75.000 pesos como mínimo para el resto del sector por cargo.

Para el personal de Salud, el aumento será del 11,5 % al salario básico, más 50.000 pesos remunerativos, con mejoras estimadas de 100.000 pesos para médicos ingresantes, superando los 120.000 pesos para los agentes con antigüedad y 75.000 pesos como mínimo para personal administrativo.

En el escalafón general y municipal, el incremento será del 4 % al salario básico, más 70.000 pesos, lo que representará aproximadamente 75.000 pesos para las categorías más bajas y 90.000 pesos para agentes con mayor antigüedad, garantizando un aumento no menor a 75.000 pesos en el resto del escalafón. En el caso de los trabajadores vinculados, se otorgará una suma fija de 40.000 pesos.

Otros organismos

El incremento alcanzará también a otros organismos del Estado, entre ellos Justicia, Legislatura y municipales de la Capital, con una inversión estimada de 1.000 millones de pesos. En ningún caso la variación salarial será inferior a 75.000 pesos.

Más sobre: La Rioja.



