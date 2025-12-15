La Rioja confirmó las fechas del calendario escolar 2026

La Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de La Rioja, anunció oficialmente las fechas del Calendario Escolar 2026. En este sentido las clases darán inicio el 2 de marzo y los docentes deberán presentarse el 11 de febrero, fecha clave para organizar las actividades previas al comienzo del año escolar.

Teniendo en cuenta que el cierre del período institucional del sistema educativo provincial será este 19 de diciembre; la cartera educativa provincial confirmó que el ciclo lectivo 2026 dará inicio el 2 de marzo y se extenderá hasta el 18 de diciembre del próximo año. Mientras que el receso invernal fue fijado del 13 al 24 de julio.

Asimismo, se informó que los docentes de aula deberán presentarse el 11 de febrero, fecha clave para organizar las actividades previas al comienzo del año escolar. En tanto informaron el cronograma de presentaciones del personal docente, técnico y administrativo de acuerdo con los distintos niveles y modalidades.

Cómo quedó el cronograma:

El miércoles 4 de febrero de 2026 se presentarán los Equipos Técnicos de todos los niveles y modalidades. Equipos del programa Crecer Sanos, Supervisores/as y ATT, JUETAENO, Junta de Disciplina y Comisión Provisoria de Nivel Superior.

Mientras que el lunes 9 de febrero de 2026, deberán presentarse los Equipos de Gestión Directiva, incluyendo directores/as, vicedirectores/as, secretarios, administrativos, asesores pedagógicos, preceptores, bedeles, personal de servicios generales, bibliotecarios y administradores de red.

Finalmente, los docentes de aula deberán presentarse el 11 de febrero.

Con estas fechas, el Ministerio de Educación busca garantizar previsibilidad para las instituciones educativas, familias y docentes, facilitando la organización de las actividades académicas y administrativas del ciclo lectivo 2026.

