Controles que buscan prevenir la venta ilegal de pirotecnia sonora durante las fiestas de fin de año

La Municipalidad de Salta puso en marcha un operativo integral de control y concientización por el uso de pirotecnia, en el marco de las celebraciones de fin de año.

El objetivo es proteger la salud, el bienestar de los vecinos y promover festejos responsables, especialmente en resguardo de personas con trastornos del espectro autista, adultos mayores, niños, y mascotas.

Desde el área de Control Comercial se informó que se intensificaron los controles en comercios habilitados y se realizan recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad, en articulación con Espacios Públicos, Protección Ciudadana, Habilitaciones, Bomberos y otras áreas municipales.

Los operativos se desarrollan durante todo el día, con cuadrillas de inspectores y guardias permanentes, teniendo en cuenta que la mayor actividad de venta suele registrarse en horas de la tarde y noche. Los controles abarcan la documentación habilitante, las condiciones de seguridad de los locales y el tipo de productos comercializados, conforme a lo establecido por la ordenanza N° 15.546 que regula el rubro.

En caso de detectarse irregularidades, se procede al labrado de actas, el decomiso de la mercadería no permitida y la posterior intervención del Tribunal de Faltas, que determina las sanciones correspondientes.

Asimismo, desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana remarcaron que está absolutamente prohibida la venta de pirotecnia en la vía pública, sin excepción alguna. Ante la detección de venta en veredas, plazas, platabandas o espacios públicos, se procede de manera inmediata al decomiso, la multa y la destrucción del material secuestrado.

Asimismo, como parte de las acciones de concientización, la Municipalidad instaló en la Plazoleta IV Siglos una cabina sonora, junto al Centro de Adopciones y el área de Discapacidad, para que las personas puedan experimentar los efectos que genera la pirotecnia sonora en personas con hipersensibilidad auditiva y en los animales.

Desde el Centro de Adopciones advirtieron sobre el grave impacto que el ruido provoca en perros, gatos, aves y fauna silvestre, generando cuadros de miedo extremo, fobias, extravíos, accidentes y, en muchos casos, la muerte de los animales. Por ello, se reforzó el mensaje de optar por pirotecnia no sonora y celebrar con luces y bajo impacto acústico.

En este marco, desde la fundación Casa Tea, se destacó la importancia de seguir profundizando la concientización, remarcando que “si alguien sufre, no es una fiesta”, y valoraron el trabajo articulado que se viene realizando desde hace meses entre el municipio, las organizaciones y los distintos actores involucrados.

