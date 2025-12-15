Las bandas de flotación del dólar se actualizarán por la inflación

De cara a 2026, el Gobierno Nacional modificó su programa monetario. El Banco Central (BCRA) anunció este lunes a la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Vale destacar, que, hasta el momento, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual.

"A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)", anunció en un comunicado la autoridad monetaria. De esta manera, el 1° de enero la banda se ajustará 2,5%, en base al IPC de noviembre.

Con esta medida, "la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo", destacaron desde Adcap Grupo Financiero.

Sin embargo, se destaca la posibilidad de que el tipo de cambio deje de apreciarse, por lo menos en las bandas. "Como se insistía el esquema era insostenible y ahora se flexibiliza modificando por inflación", afirmó Christian Buteler, columnista de Ámbito.

"Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo", argumentaron desde el BCRA. Y añadieron: "Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio".

Además, se implementará un programa de recompra de reservas para acumular hasta u$s17.000 millones en 2026, que dependerán del crecimiento de la demanda de dinero y la liquidez mercado cambios. "Una vez más el gobierno debe ceder y acepta lo que el consenso del mercado reclamaba", destaca Buteler.

Ante este plan de compra de reservas, el BCRA anunció que prevén mantener tasas reales positivas y flexibilizar los encajes bancarios, que siguen en niveles muy elevados.

Ámbito

