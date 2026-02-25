Gobierno y gremios salteños llegaron a un acuerdo salarial para el primer semestre

En el primer semestre de 2026, los empleados de la administración pública salteña recibirán un 10% de incremento salarial. El acuerdo que firmaron el Gobierno y los gremios incluye además la reactivación de la Compensación Transitoria Docente, más el reconocimiento de ítems que benefician a la totalidad de los empleados del Estado.

La actualización salarial se aplicará de manera escalonada: 2,9% en febrero, 2% en abril, 2% en mayo y 3,1% en junio, acumulando el 10% previsto para el primer semestre del año. En este esquema, el pago de la Compensación Transitoria Docente será con retroactividad a enero.

A esta mejora se suma el otorgamiento de asistencia crítica, dedicación y alta por baja, medidas orientadas a fortalecer el funcionamiento de los servicios y reconocer el compromiso del personal en áreas clave.

Asimismo, el Gobierno informó que se iniciará el proceso paulatino de regularización de ordenanzas de escuelas.

Más sobre: Gremial.



