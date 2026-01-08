El SENASA pone en línea el nuevo sistema que permite consultar en línea productos biológicos aprobados

En el marco de la permanente agilización de las prestaciones que brinda a sus usuarios, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) puso en marcha un nuevo sistema de consulta en línea de los productos biológicos aprobados por su Laboratorio Nacional de referencia al que se accede por medio de su página web en la sección del Centro Coordinador de Biológicos.

Esta herramienta permite acceder de manera dinámica a información oficial y actualizada de cada uno de los certificados emitidos de vacunas, kits y otros productos biológicos que fueran autorizados por el Laboratorio Nacional de referencia del SENASA.

El desarrollo de este sistema es el resultado de un trabajo en conjunto entre las direcciones General de Laboratorios y Control Técnico y de Tecnología de la información del SENASA y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La implementación de este sistema representa un avance significativo en términos de transparencia, seguimiento y eficiencia en el acceso a la información, al reemplazar el esquema anterior basado en la publicación periódica de archivos mensuales en formato PDF. De este modo, se optimizan los procesos de consulta y se garantiza la disponibilidad permanente de datos actualizados, fortaleciendo el control y la gestión de los productos biológicos autorizados.

