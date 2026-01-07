11° edición del Festimiel y 45° Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, para disfrutar del turismo en vacaciones

La ciudad de San José de Metán se prepara para vivir la 11ª edición del Festimiel, uno de los festivales más convocantes del sur de la provincia de Salta, que se realizará el domingo 11 de enero en el Estadio de la Liga Metanense de Fútbol.

El Festimiel refleja el alma de San José de Metán y su historia como la "ciudad de la miel”, celebrando la identidad local a través de la tradición apícola y folclórica. Sus ejes centrales se apoyan en una historia festivalera que se remonta a más de 50 años, desde la realización del primer festival en 1972, la producción local de miel reconocida a nivel nacional e internacional, y la música y danza folklórica acompañadas por la gastronomía típica de la región.

Destinado a todo público, el festival convoca a familias, público tradicional y visitantes turísticos que buscan disfrutar de una auténtica fiesta popular. La propuesta se completa con ferias de artesanos y puestos gastronómicos que reflejan la cultura y las costumbres del municipio, poniendo en valor las expresiones del folclore regional y la cultura gauchesca. En esta edición, se destaca la actuación del Chaqueño Palavecino como artista principal, que compartirá cartelera con Deskta2, Dany Hoyos, Ivan Ruiz, Chiretes y muchos más.

Entre las experiencias asociadas al Festimiel se incluyen la degustación de productos regionales como miel, quesillo de vaca y alfajores de miel, además de una variada oferta gastronómica basada en productos característicos de la zona, como cítricos y arándanos. La propuesta se complementa con ferias de artesanos y actividades culturales que permiten al visitante acercarse a las tradiciones y saberes locales.

San José de Metán se encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 9/34, a 145 kilómetros de la ciudad de Salta, con un tiempo estimado de viaje de 1 hora y 40 minutos. El destino ofrece un atractivo recorrido histórico y cultural que incluye su casco histórico de arquitectura poscolonial, la Posta de Yatasto (Monumento Histórico Nacional), iglesias emblemáticas como la de San José y la del Señor del Milagro con el reconocido “Jesús del Mosaico”, museos dedicados al gaucho, las bellas artes y la historia ferroviaria, así como propuestas de turismo de naturaleza como el Camping-Balneario Municipal, el avistaje de tucanes y el trekking en el entorno de yungas de los cerros El Crestón y La Media Luna.

45º edición de la Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes

El tradicional encuentro cultural y turístico se desarrollará del 13 al 18 de enero.

La Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes es una celebración que expresa la identidad profunda de San Carlos y de toda la región, y que, además de preservar las tradiciones, genera movimiento turístico, trabajo para los artesanos y oportunidades para la economía local.

El secretario de Gobierno de San Carlos señaló que “esta feria es parte de nuestra historia y de nuestro presente como pueblo. San Carlos es el pueblo más antiguo de la provincia y cada edición de la feria reafirma nuestras raíces, nuestras tradiciones y el orgullo de nuestra gente por lo que somos y lo que tenemos para mostrar”.

La Feria Artesanal se realizará del 13 al 18 de enero, mientras que el Festival tendrá lugar los días 17 y 18 de enero, en la cancha del Club Libertad, a partir de las 23 hs. La propuesta es apta para todo público y ofrece una experiencia familiar, tradicional, cultural y turística, con especial interés para quienes buscan historia, celebraciones populares, naturaleza y experiencias rurales.

A lo largo de las jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la participación de músicos y bailarines folclóricos locales, artesanos especializados en alfarería, plata y telar, expresiones culturales comunitarias, degustaciones de vinos pateros y cervezas artesanales, visitas a talleres artesanales, turismo campesino y peñas folclóricas. La oferta se complementa con la gastronomía local, con platos regionales tradicionales, vinos de altura artesanales, cervezas locales y dulces regionales.

La localidad de San Carlos se encuentra a 197 kilómetros de la ciudad de Salta, accediendo por la Ruta Nacional N° 68 y la Ruta Nacional N° 40, atravesando los Valles Calchaquíes. Además, el destino ofrece múltiples atractivos turísticos cercanos como la iglesia San Carlos Borromeo, el Museo JallphaCalchaquí, la Ruta del Vino, los diques La Dársena y Los Sauces, San Lucas, El Barrial, Peñas Blancas, el río Calchaquí, y actividades como mountain bike y observación de flora y fauna.

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