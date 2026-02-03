Cortes eléctricos y presión del Gobierno: Transnoa invertirá USD 7 millones para reforzar el servicio y un parque solar para evitar nuevos cortes

El gobierno de Salta realizó hoy una reunión de trabajo con el directorio de Transnoa S.A., la empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del NOA. Participaron el Gobernador salteño, Gustavo Saénz, el presidente de Transnoa, Diego Castro, el vicepresidente Melitón López, el jefe de Gabinete Sergio Camacho y el subsecretario de Energía de Salta, Pablo Guantay.

El encuentro se centró en la calidad y eficiencia del servicio prestado por la empresa transportista y se analizó, en particular, el evento producido hace unas semanas que dejó sin suministro eléctrico a más de 600 mil salteños y jujeños durante más de 7 horas acumuladas.

El gobernador requirió a la empresa tomar previsiones para que esto no se repita. Así, en la reunión se acordó una inversión inmediata de 7 millones de dólares por parte de Transnoa para la instalación de fibra óptica que funcionará como respaldo tecnológico y permitirá soluciones más rápidas y efectivas. Además, también a petición del Gobernador, la empresa invertirá en un parque solar, para inyectar energía directamente y evitar problemas futuros.

Los anuncios fueron comunicados por el Vicepresidente de Transnoa S.A., quien explicó: “Acudimos al llamado del Gobernador para explicarle los recientes cortes de energía, causados por la caída de una torre de transmisión debido al desbordamiento de un río y daños por vandalismo en otra línea, lo que extendió el tiempo de restitución del servicio. Como respuesta directa a este incidente y para evitar futuras recurrencias, Transnoa coordinó con la Provincia una inversión inmediata de 7 millones de dólares para instalar un cable de fibra óptica que servirá como respaldo tecnológico, permitiendo solucionar problemas similares en tan solo 10 minutos. Además, se implementarán mejoras inmediatas, como el reemplazo de 70 aisladores cerámicos por poliméricos para mitigar el vandalismo”, indicó López.

En tanto, aseguró que estas inversiones darán inicio esta misma semana e incluyen la incorporación de más personal y equipos para optimizar la capacidad de respuesta en toda la región norte. “A petición del Gobernador, Transnoa también realizará una inversión particular para desarrollar un parque solar dentro de la línea afectada, inyectando energía directamente al sistema para mayor estabilidad”, adelantó.

Estuvieron presentes además por la empresa, Guillermo Del Giorgio, jefe de Operaciones y Carlos Salomón, jefe de zona.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Actualidad.



