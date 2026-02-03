Caputo: "yo no compre nunca, en mi vida, ropa en la Argentina"

El Ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, consideró "un robo" el precio de la ropa que se produce y se vende en Argentina, en medio de la creciente preocupación de la industria textil por la caída brutal de la actividad ante la apertura indiscriminada de importaciones.

En declaraciones a Radio Mitre (Buenos Aires), el ministro de Economía se sinceró sin ponerse colorado: "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque es un robo, los que teníamos posibilidades de viajar o algo... comprábamos afuera", dijo.

Caputo confesó esa conducta ante la inquietud de un oyente que manifestó intranquilidad por la suerte del sector. "El sector textil es un caso emblemático que ha sido protegido por muchísimos años, con el cuento de que hay 150 mil familias que trabajan en esto, pero hay 47 millones de argentinos que, por 40 años, han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro (y hasta) 10 veces lo que vale en el mundo para proteger esto", explicó.

Según el ministro, esa política estatal "es una medida zonza". "¿A quién perjudica?", se preguntó, y enseguida respondió: "al que menos tiene".

fuente: LPO

