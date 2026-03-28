ICBC relocaliza su sucursal en Salta para impulsar su crecimiento en el norte del país

ICBC anunció la relocalización de su sucursal en la ciudad de Salta, en un edificio histórico, construido en 1943 y ubicado en Balcarce 1, especialmente renovado para acompañar a sus clientes y el desarrollo de sus negocios.

La nueva sede forma parte del proceso de crecimiento y consolidación del banco en el norte argentino y responde a la necesidad de contar con un espacio más amplio que permita fortalecer la cercanía con empresas y clientes de la región, así como reforzar la accesibilidad y visibilidad institucional.

Ubicación estratégica

La sucursal se encuentra en una zona estratégica de la ciudad, a pocas cuadras de la Plaza 9 de Julio, en una de las calles más reconocidas del centro salteño. La calle Balcarce forma parte de un área histórica y comercial de la ciudad que, con el paso del tiempo, se consolidó como uno de los principales corredores culturales y gastronómicos de Salta.

Ubicado en una esquina emblemática del centro salteño, el edificio forma parte de la historia urbana de la ciudad. A lo largo del tiempo, este espacio acompañó el crecimiento y la transformación de Salta, pasando de integrar el paisaje de la ciudad histórica a consolidarse como un punto de actividad comercial en el microcentro.

La nueva sucursal se integra al entorno del centro histórico y cuenta con espacios destinados a la atención al público y áreas administrativas. Su diseño y distribución fueron pensados para ofrecer una experiencia más ágil y cercana a los clientes, al tiempo que optimizan el funcionamiento operativo y permiten seguir acompañando a empresas y proyectos vinculados a distintos sectores productivos de la región.

Un polo productivo en expansión

En los últimos años, Salta se posicionó como uno de los principales polos de desarrollo minero del país. La provincia forma parte del denominado “triángulo del litio”, junto con regiones de Chile y Bolivia, una de las áreas con mayores reservas de este recurso a nivel mundial. La creciente demanda de este recurso impulsó la radicación de empresas mineras, energéticas y de servicios especializados en el norte argentino, muchas de las cuales forman parte de la cartera de clientes de ICBC. En este marco, la presencia en Salta tiene un rol clave para acompañar a estas empresas y a su cadena de valor, con soluciones financieras que contribuyan al desarrollo sostenible de la actividad y al crecimiento económico de la región.

“Esta nueva sede en Salta refleja nuestra decisión de seguir acompañando el crecimiento económico del norte argentino. Queremos estar cada vez más cerca de nuestros clientes, brindando soluciones financieras que impulsen el desarrollo de empresas, emprendedores y proyectos productivos en una región con enorme potencial”, señaló Pablo Belbruno, gerente de sucursal Salta.

Acerca de ICBC Argentina

ICBC es un banco de capitales chinos con presencia en 49 países y regiones y tiene como objetivo ser el banco global y de confianza para sus clientes. Posee más de 6500 millones de dólares en activos y 4.000 millones de dólares en depósitos. Dentro de las actividades que ICBC Argentina considera estratégicas están las llevadas a cabo por la Fundación ICBC.

Más sobre: Salta.



