Flybondi lanza tarifas ultra low cost desde Salta a Buenos Aires y Córdoba

Flybondi continúa con sus tarifas competitivas que permiten que cada vez más personas puedan viajar en avión desde Salta.

La aerolínea conecta Salta con Buenos Aires con once vuelos semanales (dos vuelos los días martes, jueves, sábado y domingo, y un vuelo los lunes, miércoles y viernes) desde $53.200 final por tramo para volar en abril. Además, tiene cuatro vuelos semanales, los días martes, jueves, sábado y domingo entre Salta y Córdoba con tarifas desde $48.081 final por tramo para volar durante abril, mayo y junio.

Tip de viaje

A la hora de planificar un viaje, la compra anticipada del ticket es clave, ya que permite acceder a mejores tarifas. En temporada alta, se recomienda adquirir los pasajes con mayor anticipación, mientras que en temporada baja es posible encontrar buenas ofertas incluso cerca de la fecha del vuelo.

*imagen ilustrativa

Más sobre: Actualidad.



