Investigan un hecho donde dos personas fueron baleados por desconocidos sobre RN 34 y el auto resultó quemado

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, informó que en horas de la madrugada de hoy, mientras se realizaba un control vehicular, se presentaron dos hombres de 43 y 28 años, oriundos de la provincia de Tucumán, quienes habrían sido auxiliados en la ruta por un grupo de pescadores.

Según relataron, regresaban desde la ciudad de Pichanal en un automóvil, cuando en el km 940 de la ruta nacional 34, a la altura de Copo Quile (departamento Rosario de la Frontera), desde otros dos vehículos, personas desconocidas, les habrían efectuaron disparos de arma de fuego y resultaron lesionados.

Fueron trasladados al nosocomio local y en un primer abordaje, personal de Criminalística se dirigió al lugar del hecho. Se constató la presencia de un automóvil totalmente incinerado y dadas las condiciones climáticas y la falta de iluminación, se levantaron algunos indicios y se dispuso la presencia policial para preservar la escena.

Durante la mañana de este sábado, el fiscal López Ibarra y el personal técnico de Criminalística, regresaron al lugar para realizar un abordaje exhaustivo, que permita determinar lo sucedido.

López Ibarra señaló que se trabaja intensivamente para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

MPF Salta

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