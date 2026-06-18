General Güemes: solicitan el cierre de la acción penal en una causa que involucra a varios policías imputados

La jueza Mónica Mukdsi resolverá dos planteos de insubsistencia de la acción penal por violación al plazo razonable presentados por las defensas técnicas de un grupo de policías de la localidad de General Güemes. Once de ellos están imputados por el delito de vejaciones calificadas y uno, por amenazas y vejaciones calificadas. Los hechos habrían ocurrido en 2014 y 2017.

Las excepciones fueron planteadas al inicio del debate. Luego de escuchar los argumentos de las defensas y de correr vista a la fiscalía, la jueza dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 10.30.

Por el Ministerio Público interviene la fiscal de Derechos Humanos, Claudia Geria. La defensa de los acusados está a cargo de Pablo Albornoz y Fátima Pekerle.

En sus planteos, los defensores solicitaron la aplicación del principio de insubsistencia de la acción penal por violación al plazo razonable. Sostuvieron que los acusados estuvieron sometidos a proceso durante más de una década por demoras injustificadas atribuidas al Estado. A su criterio, la causa no era compleja y subrayaron que los imputados estuvieron siempre a derecho y que no hubo dilaciones por parte de la defensa.

A su turno, la fiscal sostuvo que no correspondía aplicar este principio por tratarse de una causa con múltiples imputados de la fuerza policial, por la complejidad probatoria y porque sí hubo dilaciones, algunas de ellas relacionadas con problemas de salud de uno de los acusados. La fiscal remarcó además que el Ministerio Público interpuso dos pronto despacho para agilizar la fijación de la audiencia de debate.

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