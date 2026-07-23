Enrique Cornejo presentó el Parque Industrial de General Güemes como destino para una inversión de Philip Morris International

El senador provincial por General Güemes, Enrique Cornejo, mantuvo una reunión con directivos de Philip Morris International en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, donde presentó las ventajas competitivas que ofrece la provincia de Salta y, en particular, el Parque Industrial de General Güemes, como posible destino para una futura inversión de la compañía.

El encuentro se desarrolló en el marco del proyecto que evalúa la instalación en la Argentina de una planta destinada a la elaboración de nuevas manufacturas de productos de tabaco calentado. De concretarse, la iniciativa podría generar un importante impacto económico para General Güemes y para toda la provincia.

Durante la reunión, el legislador expuso las condiciones estratégicas que reúne el departamento, destacando la ubicación del Parque Industrial de General Güemes dentro del corredor bioceánico, su infraestructura en desarrollo y las condiciones favorables para la radicación de inversiones de gran escala.

“Estamos convencidos de que una inversión de estas características significaría más empleo genuino, mayor desarrollo productivo y un importante impulso para la economía de General Güemes y de toda la provincia de Salta”, expresó Cornejo.

Asimismo, el senador transmitió el compromiso de trabajar para que este emprendimiento pueda instalarse en General Güemes, al considerar que el parque industrial posee el potencial necesario para convertirse en un polo de desarrollo para las industrias del futuro.

Cornejo también reafirmó su decisión de continuar impulsando gestiones orientadas a atraer nuevas empresas e inversiones, con el objetivo de fortalecer el crecimiento productivo, promover la competitividad y generar más oportunidades de empleo para los salteños.

La eventual radicación de una planta de Philip Morris International en el Parque Industrial de General Güemes representaría un paso importante para consolidar al departamento como uno de los principales polos industriales del norte argentino, potenciando el desarrollo regional y la diversificación de la matriz productiva de Salta, afirmó.

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