Barrios de General Güemes, Tartagal y Capital donde el Registro Civil realizará trámites de DNI y Pasaporte

Continúan los operativos de identificación que lleva adelante la Subsecretaría del Registro Civil en conjunto con los municipios del interior. Desde éste lunes 20 y hasta el viernes 24 de julio se realizarán operativos de identificación simultáneos en los municipios de Capital, Tartagal y General Güemes.

General Güemes

Lunes 20 y martes 21 de julio , el móvil del Registro Civil estará en la plaza Gertrudis de Medeiros, ubicada en el barrio 200 Viviendas.

, el móvil del Registro Civil estará en la plaza Gertrudis de Medeiros, ubicada en el barrio 200 Viviendas. Miércoles 22 , las actividades continuarán en la plaza central General Martín Miguel de Güemes.

, las actividades continuarán en la plaza central General Martín Miguel de Güemes. Jueves 23 y viernes 24 de julio en la plaza Juan Domingo Perón, del barrio El Cruce.

Tartagal

Lunes 20 de julio , los agentes del Registro Civil estarán en la Escuela N° 4579 Gerónimo Rezzoagli, de la comunidad Tonono.

, los agentes del Registro Civil estarán en la Escuela N° 4579 Gerónimo Rezzoagli, de la comunidad Tonono. Martes 21 , las actividades continuarán en el Centro Integrador Comunitario Rural de la comunidad Kilómetro 6.

, las actividades continuarán en el Centro Integrador Comunitario Rural de la comunidad Kilómetro 6. Miércoles 22 , se visitará el rancho El Moro de la familia Barbosa, en la comunidad Tranquitas.

, se visitará el rancho El Moro de la familia Barbosa, en la comunidad Tranquitas. Jueves 23 de julio , las acciones proseguirán en el Centro Vecinal de la comunidad Tomás Ryan.

, las acciones proseguirán en el Centro Vecinal de la comunidad Tomás Ryan. Viernes 24 en el Centro Vecinal de Villa Güemes.

La atención en estos operativos iniciará a partir de las 9 de la mañana, horario en el que se entregarán 120 turnos por día, por orden de llegada.

En el municipio de Tartagal se realizará un operativo con valijas digitales y, para optimizar la logística, se utilizarán camionetas 4x4 que permitirán llegar a las comunidades más alejadas.

Capital

Lunes 20 en calle Emilia Wierna 1396, del barrio El Jardín.

en calle Emilia Wierna 1396, del barrio El Jardín. Martes 21 en el barrio La Cerámica.

en el barrio La Cerámica. Jueves 23 y viernes 24 de julio en el Centro Integrador Comunitario del barrio San Benito, ubicado en la intersección de avenida Discépolo y Mors.

La atención en estos operativos será a partir de las 9 de la mañana, con la entrega de 70 turnos diarios para la realización de trámites.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con la ANSES al momento de iniciar el trámite.

Todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Sec. Prensa Salta

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