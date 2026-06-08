Inician un proceso sancionatorio contra EDESA y ordenan una auditoría por irregularidades en la facturación de mayo en General Güemes

El Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta dispuso la apertura de un proceso sancionatorio contra la empresa de energía eléctrica, EDESA, y ordenó una auditoría sobre el régimen de facturación correspondiente al período 05/2026, luego de detectar irregularidades en la facturación del servicio de energía eléctrica a usuarios del municipio de General Güemes.

La medida fue adoptada tras el análisis de reclamos presentados por usuarios que advirtieron inconsistencias en los montos facturados. Ante esta situación, el organismo de control resolvió iniciar las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso. Además, la empresa fue emplazada a presentar su descargo en un plazo de diez días.

La auditoría estará a cargo de la Gerencia Económica del Ente y contará con un plazo de sesenta días hábiles para la elaboración de las conclusiones correspondientes.

Asimismo, el Ente ordenó la refacturación de aquellos casos en los que se hubieran presentado reclamos, evitando perjuicios económicos a los usuarios afectados por eventuales errores en la liquidación de consumos.

Como medida cautelar administrativa, se dispuso que EDESA deberá abstenerse de interrumpir el suministro eléctrico por falta de pago a los usuarios comprendidos en el proceso de auditoría mientras se desarrollen las actuaciones correspondientes.

Además, se recordó la vigencia de las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, que permiten considerar cumplida la obligación de pago mediante el abono del promedio de consumo registrado durante el último año o el importe correspondiente a la factura inmediata anterior.

Para aquellos usuarios que decidan abonar las facturas correspondientes al período observado, la distribuidora deberá ofrecer planes de pago de hasta seis cuotas sin intereses compensatorios ni punitorios.

Por otra parte, la Secretaría de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial del Ente se constituirá en General Güemes para recepcionar reclamos, realizar verificaciones y brindar asistencia directa a los usuarios afectados.

El Ente también puso a disposición de los usuarios todos sus canales de atención para recibir consultas, reclamos y brindar asesoramiento sobre la situación.

Canales de atención:

Delegación Güemes: 3876-347400

Línea Gratuita: 0800-444-7400

El organismo continuará realizando las verificaciones necesarias para determinar las responsabilidades del caso, garantizar una correcta prestación del servicio y resguardar los derechos de los usuarios.

Más sobre: General Guemes.



