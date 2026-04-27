Detienen a 13 colombianos indocumentados de un transporte de pasajeros

Ayer, gendarmes del Escuadrón 45 “Salta” detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros, sobre la Ruta Provincial Nº10, en la localidad salteña de General Güemes, proveniente de la provincia de Jujuy y con destino Buenos Aires.

Durante la inspección documentológica, los uniformados constataron que viajaban 14 personas de nacionalidad colombiana sin ningún documento que avale su ingreso al país. Entre ellos había una joven menor de edad, sin progenitores, sin mayores responsables a cargo, que despertó las sospechas de los gendarmes.

Inmediatamente, los funcionarios procedieron al registro de los equipajes de la joven y de los acompañantes, hallando en el interior elementos de uso íntimo, entre otras pertenencias.

El Magistrado interviniente dispuso que la presunta víctima de trata sea trasladada al Hospital de la localidad de Güemes para realizarle estudios médicos, y posteriormente, al hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta donde permaneció internada con custodia policial.

En este contexto, en el control sobre el transporte el personal de la Fuerza secuestró 280 kilos de hojas de coca en estado natural, que iban escondidos en un doble fondo de la bodega y 112 bultos de mercadería de origen extranjero.

Intervino la Fiscalía Federal de Salta, quien ordenó la detención de los 13 ciudadanos colombianos, y luego de las actuaciones, se proceda a la expulsión por el Paso Internacional de Aguas Blancas, mientras que los dos conductores y la coordinadora quedaron supeditados a la causa. Con respecto a la víctima, se dispuso que sea entregada a la Dirección de Trata de Persona de la provincia de Salta.

Más sobre: General Guemes.



