General Güemes: comenzó el juicio contra nueve médicos del Hospital Joaquín Castellanos por la muerte de una paciente

Con tribunal colegiado se desarrolla desde hoy una audiencia de debate seguida contra nueve médicos del Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, imputados por el delito de homicidio culposo. Los profesionales fueron denunciados por familiares de una paciente que ingresó al centro asistencial el 28 de febrero de 2017 y falleció en marzo de ese mismo año.

Al inicio de la audiencia, el tribunal resolvió tres planteos de prescripción por inconsistencia de la acción penal realizados por las defensas como cuestiones previas. Las presentaciones fueron rechazadas y se dio inicio al juicio con los alegatos de apertura.

En primer término expuso el representante del Ministerio Público. Desarrolló el contenido de la acusación, los hechos, la prueba y la calificación penal. Refirió que el 28 de febrero de 2017, la paciente ingresó al hospital con un cuadro de gastroenteritis aguda y quedó internada. Fue atendida progresivamente por los nueve imputados. El 5 de marzo comenzó a cursar una hemorragia digestiva. Según consta en el requerimiento fiscal, los facultativos no actuaron en consecuencia y no le brindaron el tratamiento adecuado y oportuno. Para la parte acusadora, ante el cuadro de hemorragia, la paciente debió ser trasladada a una sala de mayor complejidad y debió consultarse a un especialista en la materia. La fiscalía sostiene que los médicos no utilizaron todos los recursos disponibles para brindarle a la damnificada un tratamiento acorde, lo que ocasionó el deterioro progresivo de su salud.

La mujer fue trasladada a una clínica el 6 de marzo, el 7 de marzo sufrió una descompensación severa y el 10 falleció por una falla multiorgánica.

Seguidamente expusieron sus alegatos de apertura las defensas técnicas de los imputados, aseverando que el desempeño de los nueve profesionales no guardó relación con el desenlace fatal de la paciente.

El tribunal está integrado por los jueces Francisco Mascarello (presidente), José Luis Riera y Aldo Rubén Saravia. Por el Ministerio Público interviene el fiscal Santiago López Soto. La defensa está a cargo de Jorge Causarano, José Fernando Teseyra, Lucio Flores Giralt y Ricardo Loutayf. El juicio se desarrolla bajo el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Salta.

Los imputados se abstuvieron de declarar por el momento. Seguidamente se dio inicio a la recepción de pruebas testimoniales.

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