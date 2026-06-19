De General Güemes a Aerolíneas Argentinas: un joven piloto salteño formado por ProFlight cumplió su sueño

Luego de formarse como piloto desde cero en la academia de pilotos, ProFlight, un joven piloto de 23 años logró ingresar a Aerolíneas Argentinas. Se trata de Luciano Stunf, quien comenzó sus estudios en 2021 y desde entonces obtuvo distintas licencias y se desempeñó en varios roles administrativos y pedagógicos en la academia.

El piloto nació en General Güemes, Salta, y fue elegido mediante un concurso durante el mes de mayo. Comenzó su formación en la academia de formación de pilotos comerciales ubicada en Morón (Buenos Aires) con apenas 18 años. Cuenta con licencias de Piloto Privado, Piloto Comercial, Instructor de Tierra, Piloto Comercial de Primera Clase, además de cursos de formación claves para el sector como inglés, Multi-Crew Cooperation (MCC) y Familiarización con Airbus A320 (A320 FAM), así como habilitaciones para vuelos Multimotor y para ejercer cargos como Instructor.

Dentro de la academia, desempeñó funciones en el área administrativa, dio clases en vuelo y simuladores, y trabajó como piloto de seguridad. Se trata de una carrera meteórica y veloz en la que cumplió distintos roles y obtuvo certificaciones que resultaron claves para ser elegido por una compañía de la talla de Aerolíneas Argentinas.

En sus redes, ProFlight aseguró que “como cada uno de los pilotos que pasan por nuestra academia sos nuestro orgullo” y le desearon “lo mejor en esta nueva etapa”, en la que esperan que “siga conquistando tus sueños, con esa misma sonrisa de felicidad del primer día que nos visitaste”.

ProFlight Academy es la única Academia de Pilotos de aviación en Argentina con orientación a Línea Aérea. Con principios de calidad, seguridad, integralidad y desarrollo tecnológico, se especializa en la formación de pilotos comerciales con un plantel docente del más alto nivel. Está ubicada en el Aeropuerto de Morón, en Buenos Aires, Argentina, y tiene el único simulador de Airbus A320 FTD4 certificado por ANAC en el país.

En octubre de 2025, firmó una alianza con JetSMART que permitirá a los egresados de ProFlight que cumplan con los requisitos la posibilidad de ser elegibles para los procesos de selección de la aerolínea. Además, incluye el compromiso de desarrollar de eventos, charlas, ferias y otras actividades de promoción de las mujeres en la aviación.

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