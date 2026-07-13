General Güemes: el Ente Regulador de los Servicios Públicos realizará un operativo para atender reclamos por la facturación del servicio eléctrico

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta continúa desarrollando acciones en la ciudad de General Güemes para acompañar a los usuarios que realizaron reclamos vinculados a la facturación del servicio eléctrico. En ese marco, se desarrollará un operativo integral el miércoles 15 de julio en la plaza central de esa localidad.

El secretario de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial, Pedro de los Ríos, mantuvo la semana pasada una reunión de trabajo con el intendente Carlos "Kety" Rosso y concejales de la ciudad, donde se informaron los alcances de la Resolución N.° 1010/26 y se coordinaron las próximas acciones que el organismo llevará adelante para continuar acompañando a los usuarios.

Durante la jornada, equipos técnicos del Ente también realizaron un operativo integral en la Cámara de Comercio e Industria (CCI) de esa localidad, donde recibieron reclamos de los usuarios, brindaron asesoramiento personalizado y atendieron consultas vinculadas a los servicios públicos y a los subsidios provinciales.

Como continuidad de este trabajo en territorio, el Ente confirmó que el próximo miércoles 15 de julio, de 9 a 13 hs, desarrollará un nuevo operativo integral en la plaza central de General Güemes, ubicada en la intersección de Alberdi y Rodríguez.

En esa oportunidad, los usuarios podrán presentar reclamos, recibir asesoramiento sobre los servicios públicos y gestionar su postulación a los subsidios provinciales de energía eléctrica y agua potable.

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