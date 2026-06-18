Salta informó a sus intendentes sobre la situación económica y el avance de obras en ejecución en toda la provincia

Funcionaros del Gobierno de Salta brindaron a los intendentes un informe actualizado de la situación económica y financiera de la Provincia, oportunidad en la que avanzaron en temas vinculados con la gestión en territorio y repasaron obras en ejecución.

Durante el encuentro realizado en el Foro de Intendentes, las autoridades provinciales ratificaron que Salta registra seis años y cinco meses consecutivos de equilibrio en sus cuentas públicas. En este sentido, señalaron que este orden financiero es el activo más importante de la provincia en el complejo escenario nacional, ya que genera la confianza, certeza y previsibilidad necesarias para sostener las políticas públicas y dar respuesta a las demandas del interior.

Luego de confirmar que la Provincia cumplirá en tiempo y forma con la presentación de la Cuenta General del Ejercicio y de remarcar que restan solo tres cuotas para cancelar el Fondo del Bicentenario, entre otros datos, el jefe de Gabinete Sergio Camacho, ratificó que los intendentes contarán con todas las herramientas de las que dispone el Ejecutivo para hacer frente a las dificultades macroeconómicas y cubrir las demandas en sus municipios con una agenda federal y regional.

A su turno, el ministro de economía Roberto Dib Ashur, hizo mención a las más de 2.700 obras ejecutadas desde el inicio de la actual gestión y a las perspectivas para el segundo semestre, asegurando a los intendentes un piso a la coparticipación.

En el encuentro también se hizo un repaso del estado de las obras en ejecución y anunciaron otras nuevas planificadas por regiones, buscando optimizar los recursos disponibles para mantener la inversión en infraestructura y desarrollo comunitario en cada rincón de la provincia. En este sentido, se hizo mención a que este año comenzará la pavimentación de la ruta provincial 33 y que se analiza finalizar la obra que Nación paralizó en la ruta nacional 40 entre Seclantás y Molinos, entre otras.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Interior.



