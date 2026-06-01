General Güemes: el móvil oncológico de la provincia realizára mamografías, Papanicolaou, vacunación y test de VIH

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública de Salta prestará servicios en el municipio de General Güemes, donde ofrecerá a las mujeres la posibilidad de realizarse mamografías y Papanicolaou gratuitas.

Las jornadas previstas son:

1 y 2 de junio - General Güemes (mamografías y PAP)

La atención se realizará en la Plaza Principal del municipio, ubicada en calle Rodríguez y Rivadavia. Los turnos 30 se otorgarán por orden de llegada y la atención se realizará de 9 a 15 hs.

Se ofrecerá la posibilidad de realizarse mamografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años y a aquellas menores de esa edad que presenten antecedentes familiares de cáncer de mama. Las personas que sean afiliados de la obra social PAMI, también podrán acceder al estudio.

Además, se efectuarán exámenes de Papanicolaou (PAP) para la detección temprana de células anormales que puedan indicar riesgo de cáncer de cuello de útero.

También, se colocarán vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, a fin de que la población pueda completar los esquemas de inmunización correspondientes a cada edad. Además se realizaran test de VIH sin requisitos previos.

Requisitos para estudios oncológicos

Mamografías (cupos limitados) Presentar DNI. Mujeres mayores de 40 años. No encontrarse en período de lactancia. Haber transcurrido al menos un año desde la última mamografía. Mujeres menores de 40 años: solo con antecedentes familiares y pedido médico ginecológico.

Control ginecológico – PAP (cupos limitados) Destinado a toda persona con útero. No estar menstruando. No haber mantenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas. No utilizar óvulos ni cremas vaginales en las 48 horas previas al estudio.



Sec. Prensa Salta

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