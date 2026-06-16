La millonaria multa aplicada a EDESA será destinada íntegramente a resarcir a usuarios de General Güemes

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta resolvió aplicar a EDESA S.A. una multa de $238.906.621,38 por las irregularidades detectadas en la facturación del servicio de energía eléctrica que afectaron a 991 usuarios del municipio de General Güemes.

De acuerdo con lo resuelto por el Directorio del Ente, la totalidad de la multa será destinada a compensar los consumos de los 991 usuarios afectados, respetando criterios de proporcionalidad y en los términos previstos por la Ley Provincial N.º 6835.

En la práctica, la medida implica que los usuarios alcanzados por esta situación no deberán afrontar el pago de los períodos que fueron facturados con consumos cero entre enero y abril de 2026, ni tampoco el consumo correspondiente al período 05/2026 calculado sobre la base de las lecturas reales.

Asimismo, en aquellos casos en que las facturas observadas ya hubieran sido abonadas, la empresa deberá otorgar los créditos compensatorios correspondientes en las próximas liquidaciones.

La sanción fue dispuesta luego de que la propia distribuidora reconociera la existencia de errores masivos de facturación originados durante un proceso de migración de datos, situación que derivó en la emisión de facturas con consumos registrados en cero durante algunos períodos y posteriores liquidaciones acumuladas que generaron perjuicios a los usuarios alcanzados.

El presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, señaló que “el error de facturación es atribuible a la empresa EDESA y surge de un defecto en la migración de datos que determinó que durante algunos meses determinados consumos fueran facturados en cero y luego acumulados de manera arbitraria. Consideramos que corresponde una sanción rigurosa porque esta situación puso en duda incluso el propio sistema de facturación”.

Asimismo, destacó que “los más de 238 millones de pesos de multa serán destinados a los usuarios damnificados. Esto significa que los 991 usuarios afectados no van a pagar ni un peso por las facturaciones comprendidas entre enero y mayo vinculadas a estas irregularidades. Entendemos que se trata de una medida que resguarda adecuadamente los intereses de los usuarios y que, al mismo tiempo, constituye una sanción importante para evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a repetirse”.

La resolución también mantiene vigente la prohibición de suspender el suministro eléctrico a los usuarios alcanzados por la medida y ordena la continuidad de la auditoría integral sobre el proceso de facturación iniciado oportunamente por el organismo.

Desde el Ente se informó que los resultados de dicha auditoría serán incorporados a las actuaciones en trámite y que, en caso de detectarse nuevas anomalías o incumplimientos, podrán disponerse las medidas y sanciones que correspondan conforme a la normativa vigente.

Más sobre: General Guemes.



