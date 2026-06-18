El Poder Judicial de Salta pondrá en marcha una nueva subasta electrónica de joyas a través de su plataforma digital oficial

La recepción de ofertas iniciará el 22 de junio y el cierre se realizará de manera progresiva a partir de las 11:45 y hasta las 16:00 horas del viernes 26.

Cada subasta cuenta con un mecanismo de prórroga automática que se activa cuando se registran nuevas ofertas en los últimos minutos. Esta modalidad evita que los cierres de los distintos lotes se superpongan, permitiendo que los interesados puedan participar y ofertar en cada uno de los bienes de su interés de forma organizada.

Cabe destacar que todos los elementos a rematar corresponden a bienes secuestrados en el marco de distintas causas penales, los cuales ya cumplen con los requisitos legales correspondientes para ser sometidos a subasta pública.

Joyas y bienes varios

En esta edición, saldrán a remate un total de 23 joyas de oro de 14 y 18 quilates, cuyo peso y pureza fueron estrictamente certificados por joyeros locales para brindar total seguridad y respaldo a los compradores. El catálogo se completa con lotes de bicicletas y bienes varios.

Actualmente, la plataforma de subastas del Poder Judicial cuenta con más de 10.000 usuarios registrados. Este sistema informático garantiza la transparencia de los procesos y fomenta la participación ciudadana, permitiendo operar de manera ágil y segura.

Beneficios del sistema de puja virtual

El modelo de subastas judiciales electrónicas ofrece múltiples ventajas para los participantes:

Disponibilidad absoluta: El sistema permanece activo de forma ininterrumpida las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y feriados, permitiendo a los usuarios registrar sus ofertas en cualquier momento.

El sistema permanece activo de forma ininterrumpida las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y feriados, permitiendo a los usuarios registrar sus ofertas en cualquier momento. Transparencia en tiempo real: Los interesados pueden monitorear el avance de las ofertas y la competencia de manera inmediata y simultánea.

Los interesados pueden monitorear el avance de las ofertas y la competencia de manera inmediata y simultánea. Logística federal: Aquellos compradores que no residan en la ciudad de Salta podrán coordinar el envío de los bienes adquiridos, cuyos costos logísticos quedarán a cargo del comprador.

Para participar, los usuarios deben estar registrados en el portal oficial de subastas electrónicas del Poder Judicial de Salta.

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