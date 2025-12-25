Fiestas navideñas: sin quemaduras por pirotecnia y con normal desarrollo de la atención materno-infantil

El Ministerio de Salud Pública informó el detalle de las atenciones brindadas en los servicios de guardia y emergencias de los principales hospitales de referencia de la capital salteña durante la víspera y la jornada de Navidad.

Hospital Público Materno Infantil (HPMI)

El nosocomio registró una intensa actividad en sus áreas de Emergencia Pediátrica, Perinatológica y en el Centro Obstétrico.

Nacimientos: Durante el 24 de diciembre se contabilizaron un total de 19 partos, resultando en el nacimiento de 20 bebés (11 varones y 9 mujeres) debido a un embarazo gemelar. Del total de procedimientos, 12 fueron partos naturales y 7 cesáreas.

En la jornada del 25 de diciembre, hasta el mediodía, se registraron 2 partos naturales (un niño y una niña), encontrándose una paciente en trabajo de parto al cierre del relevamiento.

Asistencias en Guardia y Emergencias

24 de diciembre: Se brindaron 232 asistencias totales.

Emergencia Pediátrica: Se realizaron 125 atenciones médicas por especialistas y 154 prácticas de Enfermería. Los motivos principales de consulta fueron traumatismos, patologías respiratorias y cuadros gastrointestinales.

Emergencia Perinatológica: Se registraron 78 asistencias (61 médicas y 17 de enfermería), vinculadas principalmente a trabajo de parto, dolor abdominal/pelviano y controles.

25 de diciembre (corte al mediodía): Se registraron 58 asistencias totales.

Incluye 34 consultas médicas pediátricas, 12 atenciones de enfermería en el sector, y 10 asistencias en perinatología.

Heridos por pirotecnia:

Durante la madrugada de Navidad ingresó a la Emergencia Pediátrica un paciente masculino de 11 años, procedente del barrio Solidaridad (Capital). El menor presentó una lesión ocular leve provocada por una bengala. Fue asistido por el equipo de guardia y evaluado por el servicio de Oftalmología, presentando una evolución favorable y sin requerir internación.

Asimismo, se informó que el día 22 de diciembre se atendió a una niña de 7 años con una quemadura leve en cabeza y pabellón auricular causada por una "cañita voladora", caso que también fue resuelto de manera ambulatoria.

Hospital San Bernardo

El Hospital San Bernardo reportó los datos de atención correspondientes a la guardia central en la franja horaria de las 20:00 horas del 24 de diciembre hasta las 08:00 horas del 25 de diciembre.

Ingresos por Guardia: 48 pacientes.

Hospitalizados: 25 personas requirieron internación.

Quemados: No se registraron ingresos por quemaduras ni accidentes vinculados al uso de pirotecnia en este periodo.

