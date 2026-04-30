Condena de prisión perpetua para José Eduardo Figueroa por el femicidio de su esposa

A cadena perpetua resultó condenado José Eduardo Figueroa (46) como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de quien fuera su esposa, Mercedes Kvedaras (37). El tribunal falló por unanimidad.

El hecho ocurrió el 4 de agosto de 2023 en El Tipal, una barrio privado en la capital salteña.

El condenado permanecerá cumpliendo prisión preventiva, privado de la libertad en la Unidad Carcelaria N° 1. Allí, deberá continuar con el tratamiento psicológico y psiquiátrico que viene realizando.

El tribunal rechazó la solicitud de indemnización por daño patrimonial y moral respecto de las víctimas indirectas, formulada por la fiscalía y la defensoría durante sus alegatos. Ello, sin perjuicio de las acciones que puedan interponerse en sede civil.

Los jueces ordenaron que se remita copia de la sentencia Juzgado en lo Civil, de Personas y de Familia que corresponda para que se mantenga la suspensión del régimen de comunicación del acusado con sus hijos menores de edad, bajo apercibimiento de desobediencia judicial en caso de incumplimiento.

El tribunal ordenó además remitir a la fiscalía que por zona corresponda copias de las actas de debate, informe de autopsia e informe de reconstrucción virtual respecto de la conducta asumida por un médico legal y un licenciado en Criminalística, ofrecidos como testigos por la defensa. Ello, por la posible materialización de un delito.

Finalmente, los jueces dispusieron remitir copia de la sentencia al Registro Civil en relación a la privación de la responsabilidad parental del imputado, conforme lo establece la ley. Esto, por pedido de la Defensoría.

El juicio se llevó a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos (presidenta), Eduardo Sángari y Leonardo Feans (vocales).

Por el Ministerio Público intervino la fiscal de la UFEM, Luján Sodero Calvet. En representación de la madre y los hermanos de la víctima actuaron los querellantes Jorge Ovejero y Carlos Oliver. La defensa del acusado estuvo a cargo de Juan Casabella Dávalos y María Gabriela Martínez (codefensora). Martha Bustos intervino por la Asesoría de Incapaces, en representación de los intereses de los hijos menores de la pareja.

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