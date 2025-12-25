Rosario de Lerma: reunión de becarios de fin de año de la Fundación "Alfarcito"

Con motivo de las Fiestas de Fin de Año y especialmente para cerrar un exitoso 2025, se llevó a cabo una reunión con los jóvenes de la Quebrada del Toro que siguen sus estudios terciarios apoyados por el programa de Becas “Padre Chifri”.

El propósito de la convocatoria fue agradecer el apoyo recibido durante el presente año y celebrar el desempeño académico de los participantes. El encuentro tuvo lugar el pasado sábado 20 de diciembre; donde además se realizaron juegos grupales, deportivos, recibiendo indumentaria donadas por un empresa y el libro "Los sueños del Padre Chifri".

En la reunión se compartió un almuerzo, preparados por Samuel Sosa (estudiante de Cocina), Walter Axel Aramayo (estudiante de tecnicatura de biomedicina) y Anahí Quipildor (estudiante de Cocina).

Programa de Becas “Padre Chifri”

Es un proyecto que lleva a cabo la Fundación Alfarcito con la finalidad de apoyar a los jóvenes de la Quebrada del Toro (departamento Rosario de Lerma, Salta), para poder continuar con los estudios terciarios o aprender algún oficio.

Este proyecto se sostiene con el aporte de amigos de la fundación, ya sea apadrinando a alguno de ellos o la donación mensual de dinero. En la actualidad son 25 los jóvenes beneficiados, que estudian las siguientes carreras:

Psicopedagogía 2,

Enfermería 1,

Profesorado primario 2,

Tecnicatura en Gastronomía 3,

Tecnicatura en Administración Hotelera 1,

Profesorado Nivel Inicial 6,

Profesorado Biología 2,

Profesorado Biomedicina 1,

Geología 2,

Tecnicatura Superior Analista de Sistema 2,

Seguridad e Higiene 1,

Nutricionista 1 y

Curso de Preceptoría 1.

Los becarios provienen de distintos parajes: Chorillos, Las Cuevas Finca El Toro, Pascha, Cerro Negro de Tirao, Cerro Negro de Tejada, Huaico Hondo, Ingeniero Maury, Alfarcito, El Palomar, Potrero de Chañi y Gobernador Solá.

Actualmente, son nueve los profesionales que ya han finalizado sus estudios y se encuentran insertos en el ámbito laboral, desempeñándose como docentes, psicopedagogas, enfermeras y efectivos policiales.

Asimismo, se prevé que en el corto plazo egresen tres jóvenes más. Desde la Fundación Alfarcito manifestaron la expectativa de que, durante el próximo año, continúe incrementándose la participación de jóvenes provenientes de la Quebrada del Toro; de igual manera expresaron su satisfacción por el trabajo conjunto y destacaron que los jóvenes han manifestado sentirse acompañados, demostrando además un fuerte sentido de pertenencia e identificación con la labor que se desarrolla desde la Fundación.

A lo largo del año, se promueve que los participantes organicen y lleven adelante actividades solidarias destinadas a las comunidades y familias de las que provienen. Durante el presente período, estas iniciativas se realizaron en distintos parajes, donde se compartieron jornadas de trabajo y encuentro comunitario.

Finalmente, desde la organización remarcaron que estos jóvenes representan el futuro de la Fundación y que serán quienes continúen y asuman la responsabilidad de dar continuidad a la labor social que lleva adelante la ONG.

