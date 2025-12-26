En navidad sancionaron a más de 120 conductores alcoholizados

En controles vehiculares fijos y móviles en rutas y calles de la provincia durante el 24 y 25 de diciembre. La Policía Vial de Salta detectó 719 infractores a las normativas viales, de los cuales 122 conductores fueron sancionados por circular con graduación alcohólica como lo establece la legislación vigente. Se practicaron más de 4.400 test de alcoholemia.

Entre las infracciones detectadas, también se registraron incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito, ordenanzas municipales, entre otros. Se fiscalizaron más de 6. 400 vehículos en los distintos puntos de control.

