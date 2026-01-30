Febrero llega con un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas

Las tarifas de servicios públicos sufrirán fuertes aumentos desde el 1º de febrero como consecuencia de una serie de medidas tomadas por el Gobierno nacional para reducir los subsidios.

El más importante será en la tarifa de gas, que tendrá una suba de 16,86% promedio en todo el país.

En el caso de la energía eléctrica, el incremento promedio será del 3,59% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el resto de las provincias, las subas dependerán de las decisiones que adopte cada jurisdicción.

Según fuentes oficiales los motivos de este aumento son:

La cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT).

La actualización automática por inflación, a través de una fórmula que combina el IPIM y el IPC, para evitar el atraso tarifario.

La aplicación del nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados (SEF).

La unificación del precio del gas durante todo el año, lo que genera un salto en meses de bajo consumo como febrero.

Desde el Gobierno nacional explicaron que “se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se le dispare el precio”.

Según los cálculos realizados para el gas por la Secretaría de Energía, algunos ejemplos de aumentos son los siguientes:

La categoría Residencial más numerosa (R1), que representa el 42% del total de usuarios (casi 4 millones de usuarios), tendrá aumentos de $3.000 o menos.

Aproximadamente 1 de cada 5 usuarios tendrá un aumento menor a $1.000.

Para las primeras 4 categorías Residenciales (70% del total de usuarios de gas a nivel país), los aumentos se ubican, en promedio, entre los $960 y los $6.400.

Para el resto de las categorías residenciales con mayores consumos (30% del total), los incrementos van de los $2.900 a $11.300, en promedio.

*con información de agencia NoticiasArgentinas

Más sobre: Economia.



