Investigan la muerte de un detenido por una causa de abuso sexual y que murió en el hospital

La fiscal penal 1 de Anta, en feria, María Celeste García Pisacic, informó avances en la investigación que se sigue por la muerte de un hombre que se encontraba detenido en el marco de una causa por abuso sexual contra una menor, y que falleció en el hospital local luego de recibir asistencia médica.

El hombre de 52 años se encontraba detenido en una comisaría de la ciudad de Joaquín V. González en una causa por presunto abuso sexual contra una menor en el barrio Francisco Arias.

En el marco de la investigación, la fiscal solicitó la detención de siete personas, todas ellas privadas de la libertad por distintos delitos, conforme surge de las actuaciones. Las audiencias de imputación se concretarán este sábado 31 de enero, en sede fiscal, luego del correspondiente control de legalidad previsto para hoy.

La jornada de ayer concluyó con una extensa etapa de recepción de testimonios, durante la cual se tomaron numerosas declaraciones y se profundizó el relevamiento de indicios de interés para la causa.

Entre las medidas que continúan desarrollándose, se encuentran la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, con traslado de personal especializado desde la ciudad de Salta, tareas de inspección ocular, análisis de registros, pericias técnicas, secuestro y análisis de elementos de interés, ampliación de testimonios y todas aquellas diligencias orientadas al esclarecimiento del hecho.

MPF Salta

