En mayo vuelve a Salta el TC 2000

La edición realizada el año pasado fue un verdadero éxito, convocando a más de 30 mil fanáticos en el autódromo, movilizando turismo regional y generando un importante impacto en la hotelería, la gastronomía y el comercio local. Además, la competencia proyectó a Salta en todo el país a través de la transmisión televisiva y la cobertura de medios especializados.

La competición se llevará a cabo el 23 y 24 de mayo en el autódromo capitalino, Martín Miguel de Guemes, y llegará acompañado además por el Top Race, Fórmula Nacional Argentina y Fiat Competizione.

En ese marco, la ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia, mantuvo recientemente una reunión en Buenos Aires con autoridades del automovilismo argentino para avanzar en la organización de esta nueva fecha del campeonato y en los detalles del evento que volverá a poner a la provincia en el centro del deporte motor nacional.

“El regreso del TC2000 confirma que Salta es una plaza consolidada para los grandes eventos deportivos. El año pasado vivimos un fin de semana extraordinario y eso demuestra que el deporte también es una herramienta para generar turismo, movimiento económico y oportunidades para nuestra gente”, expresó la ministra. Además, destacó que “este tipo de eventos nos permite mostrar Salta a todo el país. Miles de visitantes llegan para disfrutar de la competencia y aprovechan para conocer nuestros paisajes, nuestra gastronomía y nuestra cultura”.

Sec. Prensa Salta

