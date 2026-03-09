Se realizará en la capital salteña, el Encuentro Internacional de Grandes Viajeros en Moto, una propuesta que reunirá a motociclistas de distintas partes del mundo que eligen recorrer grandes distancias y compartir sus experiencias de viaje.

La actividad está prevista para el próximo día miércoles 11 de marzo a las 11 horas en la explanada del Cabildo Histórico, en pleno centro de la ciudad de Salta, donde se realizará una exhibición de motos y un espacio de intercambio con viajeros que han recorrido miles de kilómetros por distintos continentes. El encuentro será abierto al público, por lo que vecinos y visitantes podrán acercarse para conocer las motocicletas, dialogar con los viajeros y escuchar relatos de travesías por rutas de todo el mundo.

La jornada se enmarca en la agenda previa del Encuentro Grandes Viajeros (EGV), un evento internacional de mototurismo que por primera vez se realizará en Argentina y tendrá como sede la ciudad de Cafayate del 20 al 22 de marzo en el Centro de Convenciones.

La edición 2026 contará con la participación de referentes internacionales del mototurismo, entre ellos Emilio Scotto, reconocido por su récord Guinness tras dar la vuelta al mundo en moto; Jaime Núñez, fundador del EGV España y viajero con trayectoria en cinco continentes; y Martín Oliver, con récord absoluto del paso fronterizo Argentina–Chile.

Las jornadas del encuentro incluirán conferencias, espacios de intercambio entre viajeros, actividades culturales y recorridos por los alrededores de Cafayate, integrando experiencias locales y poniendo en valor los paisajes y la identidad de los Valles Calchaquíes.

Más sobre: Salta.



