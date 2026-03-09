ANSES: inician los pagos de marzo, quienes cobran hoy
09/03/2026
Según el calendario de pagos de la ANSES para el mes de marzo, hoy lunes 9 de marzo inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos terminados en 0 y 1 cobran su haber
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 0 cobran su haber
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 0.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento hasta el 13 de marzo.
Más sobre: Actualidad.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas