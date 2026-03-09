ANSES: inician los pagos de marzo, quienes cobran hoy

Según el calendario de pagos de la ANSES para el mes de marzo, hoy lunes 9 de marzo inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos terminados en 0 y 1 cobran su haber

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 0 cobran su haber

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 0.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento hasta el 13 de marzo.

