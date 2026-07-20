El Gobierno nacional fijó las nuevas pautas para aportes y fondos sindicales

El Gobierno nacional reglamentó, mediante el Decreto 612/2026, el cálculo de los aportes sindicales, estableciendo que la base de cálculo estará integrada únicamente por el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual. Quedan excluidos conceptos como horas extras, bonos, premios, participación en las ganancias, aguinaldo, plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro pago no regular.

Además, la norma dispone que las contribuciones patronales destinadas a los sindicatos deberán utilizarse exclusivamente para fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores, y deberán administrarse en forma separada del resto de los fondos sindicales para garantizar mayor transparencia y trazabilidad.

La medida se enmarca en la Ley de Modernización Laboral y busca brindar mayor claridad sobre la aplicación de las normas vigentes antes de la homologación de nuevos acuerdos colectivos.

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