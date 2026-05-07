Anuncian un paro bancario nacional por despidos y cierre de sucursales en el BCRA y el Banco Hipotecario

Desde la Asociación Bancaria convocan a un paro nacional durante las tres últimas horas de atención al público, para el día miércoles 13/5, en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario, en rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que afectan gravemente a las y los trabajadores.

En el BCRA, la medida se llevará adelante contra la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales con un claro impacto social.

Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación.

En el Banco Hipotecario denuncian el cierre sistemático de Sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país. Rechazan de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo.

Frente a estos escenarios, el sindicato ratifica su compromiso con la defensa irrestricta del empleo y de cada derecho avasallado. No permitirán que se consoliden estas políticas de ajustes, que recaen siempre sobre las y los trabajadores.

La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país, y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas. y hacen responsables a las autoridades de las mencionadas entidades por el agravamiento del conflicto.



*con información de MundoGremial

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