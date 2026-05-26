La Justicia frena los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

Así lo anuncio el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a través de su cuenta en la red social X:

"La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26 , impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones. La cautelar firmada por el Juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal. Lo dijimos mil veces: NO SE PUEDE GOBERNAR AL MARGEN DE LA LEY Y CONTRA LA CONSTITUCIÓN NACIONAL!! PD: Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más. PREPÁRENSE!!"

ÚLTIMO MOMENTO!!

LA JUSTICIA FALLA A FAVOR DE ATE Y FRENA LOS DESPIDOS MASIVOS EN EL INTI!!

TAMBIÉN IMPIDE EL DESMANTELAMIENTO DEL ORGANISMO: UN HISTÓRICO TRIUNFO PARA LOS ESTATALES!!

La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26,… pic.twitter.com/NN5MTpGhjw

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 27, 2026