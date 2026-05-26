La Justicia frena los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

26/05/2026

Así lo anuncio el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a través de su cuenta en la red social X:

"La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones.
La cautelar firmada por el Juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal.
Lo dijimos mil veces: NO SE PUEDE GOBERNAR AL MARGEN DE LA LEY Y CONTRA LA CONSTITUCIÓN NACIONAL!!
PD: Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más. PREPÁRENSE!!"


*imagen ilustrativa

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