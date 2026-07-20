Durante el fin de semana sancionaron a más de 730 conductores infractores de las normas viales

La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, este fin de semana, controles preventivos en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

Los efectivos controlaron 7.115 vehículos en los puestos fijos y móviles de seguridad instalados en diferentes jurisdicciones policiales

Detectaron 739 infractores a las normativas viales, quienes fueron sancionados, en su mayoría, por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Realizaron 4.773 test de alcoholemia, de los cuales, 45 dieron positivo y fueron infraccionados.

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