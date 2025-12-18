Diputados y docentes avanzan en la reforma integral del Estatuto del Educador

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Salta mantuvo una serie de encuentros con representantes de diversos gremios docentes de la provincia. El objetivo principal es establecer un marco normativo que permita la modificación integral de la Ley Nº 6.830, conocida como el Estatuto del Educador.

Estas reuniones estuvieron encabezadas por la vicepresidenta de la comisión, la diputada Laura Cartuccia. Participaron legisladores y representantes de Docentes Agremiados de Salta (DASa), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA). El propósito conjunto es adaptar el Estatuto a los desafíos pedagógicos y sociales actuales, fortaleciendo el sistema mediante cambios profundos que promuevan la excelencia educativa.

Un eje central de la reforma es la regulación de los traslados docentes para evitar desplazamientos carentes de fundamento administrativo o pedagógico, limitando los movimientos que no cuenten con una debida justificación. Este nuevo marco normativo pretende favorecer la permanencia de los equipos en las aulas, fortaleciendo el vínculo pedagógico y la calidad del aprendizaje.

En los representantes gremiales, marcaron la importancia de considerar el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza. Asimismo, solicitaron asegurar el arraigo en zonas inhóspitas para que las vacantes sean cubiertas por profesionales de la propia región. En este contexto, enfatizaron que la búsqueda de estabilidad no debe implicar una pérdida de derechos laborales.

Otro punto destacado fue la necesidad de que los ascensos jerárquicos y la designación de supervisores se realicen por capacidad y concurso. Se busca jerarquizar la carrera docente mediante la transparencia en el análisis de antecedentes y pruebas de oposición. Además, se abordó la importancia de la formación y capacitación continua, especialmente para los docentes del interior provincial.

Durante el encuentro también se analizaron las particularidades de las comunidades aborígenes y la interculturalidad, reconociendo la necesidad de contemplar especificidades locales en la reglamentación.

Los referentes gremiales destacaron la apertura al diálogo y confirmaron que trasladarán los puntos a modificar a sus bases. A través de debates con sus afiliados, los sindicatos recogerán inquietudes y propuestas que luego serán integradas al trabajo legislativo. Este mecanismo busca asegurar que la reforma final cuente con el respaldo de los trabajadores y responda a sus necesidades reales.

Por su parte, los diputados señalaron que la movilidad docente injustificada afecta el vínculo con la comunidad escolar. Ante esto, propusieron trabajar en una ley superadora que garantice la igualdad entre los maestros del interior y la capital. Así también, coincidieron en que el fin último de la reforma es el interés superior de los alumnos, dotando de herramientas a las secciones educativas y corrigiendo procesos administrativos deficientes.

Estos encuentros constituyen la etapa inicial de un proceso de reforma integral. Si bien existe consenso en la necesidad de proteger la continuidad pedagógica y ordenar los movimientos de personal, el debate continuará abierto para lograr una modernización amplia del marco legal sin vulnerar los derechos adquiridos del sector docente.

En las reuniones estuvieron presentes los diputados Laura Cartuccia, Soledad Farfán, Gerónimo Arjona, Enzo Chauque, Oscar Chosco, Norberto Paz, y Germán Rallé. Los gremialistas presentes fueron Fabián Gallardo - Secretario General de Docentes Agremiados de Salta (DASa), Marcelo Farfán - Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); Guadalupe Colques, secretaria de Organización del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA), y Brígida Laureano: Secretaria de Finanzas de SITEPSA

Más sobre: Educación.



