Gobierno de Salta y gremios estatales acuerdan un bono de $200.000

El Gobierno de salta y los gremios estatales firmaron un acta en la que acordaron el pago de una asignación extraordinaria de $200.000, de carácter no remunerativo y no bonificable, que se pagará el 16 de enero próximo.

Se definió la apertura de las negociaciones paritarias 2026 en la primera quincena de febrero, oportunidad en la que se podrá contemplar un aumento porcentual retroactivo a enero.

Este acuerdo mantiene la propuesta del Ejecutivo de asegurar a los empleados públicos un pago cada 15 días, entre diciembre y enero.

La propuesta busca cuidar el empleo, sostener la actividad económica, garantizar los servicios esenciales y ofrecer previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias.

Cronograma de pagos

Cada 15 días entre diciembre y enero, el Gobierno hará un desembolso según el siguiente cronograma:

2 y 3 de diciembre , pago de sueldos del mes de noviembre.

, pago de sueldos del mes de noviembre. 16 de diciembre , pago aguinaldo

, pago aguinaldo 30 y 31 de diciembre , adelanto del pago de sueldos de diciembre con un 5% de incremento.

, adelanto del pago de sueldos de diciembre con un 5% de incremento. 16 de enero : Bono extraordinario de $200.000

: Bono extraordinario de $200.000 30 y 31 de enero : Adelanto del pago de sueldos de enero.

: Adelanto del pago de sueldos de enero. Febrero: Apertura de la mesa de Negociación 2026.

