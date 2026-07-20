ARCA prorrogó la presentación de Ganancias 2025 y postergó el primer anticipo de 2026

A travéz de la Resolución 5.876/26, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 27 de agosto el plazo para que las personas humanas y sucesiones indivisas presenten la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025, sin modificar el vencimiento para el pago del saldo del impuesto, que se mantiene el 27 de julio.

Además, postergaron el vencimiento del primer anticipo de Ganancias del período fiscal 2026 para septiembre, con fechas escalonadas según la terminación de la CUIT.

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