El Servicio Meteorológico Nacional anunció un paro nacional que podría afectar los vuelos

La seccional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la realización de un "apagón informativo" para el próximo viernes 24 de abril, una medida de fuerza que consistirá en un paro nacional con cese de tareas entre las 5:00 y las 12:00 horas.

El detonante de la protesta es la llegada de 140 nuevos telegramas de despido. Según advierten desde el gremio, esta cifra podría ascender a 250 si continúa el plan de reestructuración anunciado por el Gobierno Nacional, sumándose a las 150 bajas que ya se habían concretado durante el año 2024.

La delegada de ATE en el organismo, Ana Saralegui, advirtió que la falta de datos meteorológicos oficiales impide el funcionamiento del transporte aéreo. “Los aviones no van a poder despegar”, sentenció la dirigente en declaraciones radiales, explicando que sin el monitoreo y control del clima que realiza el SMN, la seguridad de las operaciones es nula.

La crisis de personal dejó al organismo con una planta de apenas 600 empleados, la mitad de los 1.200 trabajadores considerados indispensables para garantizar una operatividad mínima óptima. “La población queda indefensa; nuestros pronósticos y alertas van a ser más débiles”, alertó Saralegui tras denunciar que las cesantías dejan a 140 familias sin ingresos y sin indemnización al tratarse de personal contratado.

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